Brexit, no deal? C'è un piano per evacuare la Regina e la Famiglia Reale

La Regina Elisabetta II e il resto della Famiglia Reale saranno portati via da Londra e trasferiti in un luogo segreto in caso di 'no deal': e' il piano di evacuazione messo a punto dal governo britannico che evidentemente giudica concreti i rischi di scontri, tumulti e tafferugli in caso di mancato accordo con Bruxelles sul divorzio dall'Ue. Il piano di Whitehall, il ministero dell'Interno britannico, che doveva rimanere segreto, e' stato reso noto dal Times. Anche durante la Guerra Fredda, il governo britannico aveva messo a punto un progetto per mettere in salvo la Famiglia Reale in caso di un attacco nucleare dell'Unione Sovietica. Adesso si replica: Elisabetta II e il marito, Filippo di Edimburgo, saranno portati in un luogo segreto, che il Times ha deciso di non divulgare. Con loro, i componenti di maggior spicco della Famiglia Reale, a cominciare dal principe del Galles, con la moglie Camilla, e le famiglie dei suoi figli, William ed Harry.