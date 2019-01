Brexit: per i bookmaker la Gran Bretagna resta in Europa. Ma...

Nessun nuovo referendum sulla Brexit - anche perché nel caso vincerebbe nuovamente il Sì - la Gran Bretagna però non uscirà dall'UE. E' il futuro del Regno Unito come lo vedono i bookmaker, gli unici a sembrare abbastanza sicuri di quello che succederà nei prossimi tre mesi.

BetVictor ad esempio dice che la Brexit alla fine non ci sarà: la permanenza in Europa si gioca a 1,53 contro il 2,37 dell'uscita. E anche William Hill sembra d'accordo: l'ipotesi di un'uscita senza nessun accordo (entro il 1 aprile, quindi con qualche giorno in più per i negoziati dell'ultima ora) è abbastanza lontana, la quota è 4,00.

Il neo-ministro della Brexit, Stephen Barclay, esclude categoricamente l'ipotesi di un nuovo referendum; i bookmaker invece non sono così sicuri. Si gioca a 1,57 la decisione di non consultare nuovamente i cittadini, ma la quota di un nuovo voto entro l'anno non è così lontana: 2,37. Se ci fosse un nuovo voto, però, l'esito non sarebbe quello che ci aspettiamo: Ladbrokes dà a 3,50 l'ipotesi che gli inglesi decidano di rimanere in Europa.

La quota più bassa però è quella sulle sorti di Theresa May: se si concretizzasse la Brexit, per Betfair sarebbe ancora lei a guidare la Gran Bretagna (1,50).