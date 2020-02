Brexit, Scozia indipendente e ritorno in Europa: il piano di Sturgeon

Il Regno Unito è fuori dall'Europa. Ma presto c'è chi potrebbe uscire dal Regno Unito. Quantomeno la Scozia, che secondo i piani del suo primo ministro Nicola Sturgeon dovrebbe votare di nuovo un referendum per l'indipendenza per poi rientrare nell'Unione europea. Il desiderio della Scozia è di "tornare nel Parlamento europeo come una nazione indipendente. E' risaputo che la maggioranza degli scozzesi ha scelto di rimanere nell'Ue quando e' stata fatta loro la domanda durante il referendum del 2016", ha ribadito Sturgeon durante un evento ospitato dallo European policy centre. "Stiamo lasciando l'Ue in un momento in cui non abbiamo mai beneficiato così tanto dell'Unione, in cui non c'e' mai stato cosi' tanto bisogno di Ue", ha detto la premier.

E attenzione anche a quanto accade in Irlanda, dove la vittoria dello Sinn Fein alle elezioni parlamentari di sabato 8 febbraio fa intravedere possibilità future per una riunificazione tra le due Irlande.