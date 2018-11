Brexit: Spagna, ok accordo se garanzie scritte da Gb su Gibilterra

Per dare il suo consenso all'intesa su Brexit al Vertice europeo di domenica, la Spagna chiede una "dichiarazione" scritta del Regno Unito che Gibilterra non sara' automaticamente inclusa nell'accordo commerciale che dovrebbe regolare le relazioni future con l'Ue. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei spagnolo, Macro Aguiriano, a Bruxelles, dopo la riunione di ambasciatori e sherpa dell'Ue a 27 questa mattina. Secondo Aguiriano, la dichiarazione dovrebbe fornire "un'interpretazione delle conseguenze potenziali e dell'ambito di applicazione dell'articolo 184" dell'accordo di ritiro del Regno Unito. L'articolo 184 inquadra i negoziati sulle relazioni future. La Spagna si aspetta una dichiarazione interpretativa simile da parte dell'Ue. Aguiriano ha sottolineato che il premier spagnolo, Pedro Sanchez, "decidera'" se abbandonare la minaccia di veto solo quando "vedra' il testo e la dichiarazione britannica per iscritto".