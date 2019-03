Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha avvertito la premier, Theresa May, che non potra' convocare un terzo voto di ratifica in Parlamento sull'accordo di Brexit senza cambiarne "in modo sostanziale" il testo. Secondo le regole parlamentari, ha spiegato Bercow, "il governo non puo' legittimamente ripresentare alla Camera la stessa proposta, che la scorsa settimana e' stata respinta con 149 voti".