Brexit, Theresa May affronta il voto di sfiducia

Theresa May affronta un altro voto cruciale. Quello della sfiducia contro di lei che il leader laburista Jeremy Corbyn ha prontamente presentato alla Camera dei Comuni.

Dovesse cadere, la sua carriera politica sarebbe definitivamente finita. Dovesse farcela, ricomincerà tutto daccapo, un po' come nel Giorno della Marmotta: la premier britannica ricomincerà a tessere la tela con i suoi per un nuovo, irrealistico accordo, per allontanare lo spauracchio del 29 marzo, quando il Regno Unito, senza un'uscita concordata con l'Ue, verrebbe brutalmente sbalzata fuori dall'Unione, con conseguenze economiche e commerciali potenzialmente gravissime.

Il punto è che May non ha un Piano B dopo che Boris Johnson & Co. le hanno "ammazzato" (parole loro) l'accordo raggiunto con enorme fatica con l'Europa lo scorso novembre dopo due anni di negoziati. E May non ha le caratteristiche politiche per riunire un partito dilaniato tra correnti diversissime, dai brexiters agli europeisti.

Inoltre, il nodo fondamentale del backstop (cioè una sorta di assicurazione concordata con l’Unione Europea per preservare la fluidità e l'invisibilità del confine tra Irlanda del Nord e Repubblica di Irlanda, pilastro fondamentale della pace del Venerdi Santo nel 1998) pare tuttora irrisolvibile: i conservatori ribelli e gli unionisti nordirlandesi (che forniscono appoggio esterno a May in Parlamento) lo vogliono sradicare da un nuovo accordo, per l’Europa invece è imprescindibile.

Insomma, dovesse May restare a galla, lo stallo rimarrebbe esattamente lo stesso. Per questo si pensa innanzitutto a rinviare la deadline del 29 marzo, cosa che Londra può richiedere ai 27 paesi membri Ue, i quali devono approvare. Nei corridoi europei oramai si discute realmente di questa possibilità, ma che senso avrebbe prolungare l'agonia se il Regno Unito non offrirà nulla più di quanto offerto sinora? Il capo negoziatore europeo Barnier, difatti, oggi ha ricordato che il “no deal è sempre più vicino”.

Angela Merkel sembra più possibilista rispetto alla possibilità di riaprire i negoziati: "Abbiamo ancora tempo per negoziare", ha detto sottolineando però che si lavora "per fare in modo che i danni, che comunque ci saranno, siano i minori possibili" e che la Germania è pronta anche a ad affrontare una Brexit senza accordo.

Non infierire su May, ma difendere gli interessi europei. È la linea anche dell'Eliseo: "Abbiamo già raggiunto il limite di quello che potevamo fare nel contesto dell'accordo. Per risolvere un problema di politica interna britannica non possiamo non difendere gli interessi degli europei".

Ma quante possibilità ha oggi May di superare la fiducia di stasera (si voterà alle 20 italiane)? La premier britannica è in bilico. La catastrofe politica di ieri (il suo accordo è andato di ben 230 voti sotto alla Camera dei Comuni) farebbe pensare che oggi sia spacciata, in realtà non è così. La stragrande maggioranza dei conservatori e degli unionisti teme terribilmente la possibilità di Corbyn nuovo primo ministro (in caso di sfiducia ed elezioni anticipate) e non vuole prendersi troppe responsabilità in questo momento.

Allo stesso tempo, però, la maggioranza di May è risicatissima, visto che il suo stesso governo è di minoranza e sopravvive dal 2017 con l'appoggio esterno degli unionisti del Dup. Quindi basteranno una manciata di "ribelli" a farla saltare. Ma avranno il coraggio di venire fuori? May intanto passerà l’ennesima giornata come sempre: in bilico.