Brexit, Trump: Gb esca senza accordo e non paghi conto salato

La Gran Bretagna dovrebbe uscire dall'Ue senza accordo e dovrebbe rifiutarsi di pagare i 45 miliardi di euro del conto del divorzio. Lo afferma il presidente Usa, Donald Trump, in una intervista al Sunday Telegraph alla vigilia della sua visita a Londra. Nell'intervista Trump ha esortato il governo britannico a seguire le sue regole nel negoziare accordi sulla Brexit. "Se non ottengono quello che vogliono, al loro posto me ne andrei ... Se non ottieni l'accordo che vuoi, se non ottieni un accordo equo, allora vai via", ha detto il presidente Usa. "Se fossi in loro non pagherei 50 miliardi di dollari. E' una cifra enorme", ha aggiunto.