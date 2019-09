Brexit, Ue: Johnson ha 12 giorni per presentare piano

Il premier britannico, Boris Johnson ha 12 giorni, entro la fine del mese, per presentare i suoi piani per la Brexit all'Ue, altrimenti "è finita". E' quanto annunciato dal premier finlandese Antti Rinne, che detiene la presidente di turno dell'Ue, riferendo la linea concordata con il presidente francese Emmanuel Macron. Una fonte di Downing Street ha ribadito che continueranno "a negoziare e ad avanzare proposte a tempo debito". Johnson ha affermato che è possibile raggiungere un accordo al summit europeo del 17 ottobre ma ha anche ribadito che in caso contrario porterà il Paese fuori dall'Ue il 31 ottobre come promesso.