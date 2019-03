Brexit, un altro no all'intesa con l'Ue. Nuova sconfitta per Theresa May

Nuova sonora sconfitta sulla Brexit per la premier britannica, Theresa May. I deputati a Westminster hanno bocciato l'accordo di divorzio dall'Ue, da lei siglato con Bruxelles, 242 a favore e 391 contro. A meta' gennaio, sul primo accordo siglato da May con i negoziatori Ue, votarono contro 202 deputati britannici. La sconfitta stavolta e' piu' pesante di quanto si attendesse.

Brexit: May, mi spiace, domani si vota su 'no deal'

"MI spiace profondamente, domani si votera' sull'uscita del Regno Unito dall'Europa senza accordo": questo il commento della premier Theresa May, subito dopo la sonora sconfitta del suo piano di uscita dall'Ue, a Westminster. La premier ha lasciato liberta' di coscienza ai Tory, ma ha ricordato che la questione e' di "fondamentale importanza".

Brexit: May, Westminster decida se vuole proroga o secondo referendum

I deputati della Camera dei Comuni ora devono decidere se vogliono la revoca dell'Articolo 50 (e dunque una proroga dell'uscita dall'Ue, al momento fissata al 29 marzo) oppure un secondo referendum, come ha detto la premier. May si e' impegnata a cercare di ottenere la proroga dell'uscita dall'Ue qualora Westminster dovesse votare in tal senso (un voto e' previsto tra domani e dopo).