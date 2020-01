Brexit, via libera del Consiglio Ue all'accordo di ritiro

Brexit: via libera Consiglio Ue ad accordo di ritiro

Il Consiglio Ue ha adottato, mediante procedura scritta, la decisione relativa alla conclusione dell'accordo di recesso dal Regno Unito dall'Unione europea. Il via libera del Consiglio arriva all'indomani del voto del Parlamento europeo che ieri ha approvato l'intesa. L'accordo di recesso entrera' in vigore domani, 31 gennaio, a mezzanotte. Da quel momento in poi, il Regno Unito non sara' piu' uno stato membro dell'UE e sara' considerato un Paese terzo.

Brexit: Morris, far crescere relazione speciale con Italia

La Brexit puo' essere una "opportunita' per alimentare la relazione speciale" che esiste tra Regno Unito e Italia "da sempre" e che "siamo decisi a far crescere in futuro". Cosi' l'ambasciatore britannico, Jill Morris, alla vigilia dell'uscita di Londra dal consesso europeo. La diplomatica ha sottolineato la "grande collaborazione con le istituzioni italiane" e reso "omaggio alla disponibilita' di collaborazione fin da subito dopo il referendum".