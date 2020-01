Brexit, von der Leyen e Michel firmano l'accordo a Bruxelles

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, hanno firmato l'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, già approvato a Londra e che adesso deve essere ratificato dal Parlamento europeo. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen nel suo account su Twitter. Il voto della plenaria è previsto il 29 gennaio.

Brexit: Tajani, non e' giorno festa; rispettiamo decisione Gb

"Oggi non e' un giorno di festa, ma abbiamo rispettato la decisione dei cittadini britannici". Lo ha detto il presidente della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, Antonio Tajani, dopo il primo via libera all'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. "Ora bisogna lavorare un accordo in amicizia con il Regno Unito", ha spiegato Tajani. "Dal 1o febbraio lavoreremo per l'interesse dell'Ue, non contro il Regno Unito, ma per l'interesse dei cittadini europei", ha aggiunto Tajani.