Brigitte accavalla le gambe stile Basic Instinct e... che cosce nonna Macron

Brigitte Macron (foto Chi)

Brigitte Trogneux, la moglie di Emmanuel Macron, finisce nella bufera per il look scelto al funerale di Simone Veil: tacchi alti, minigonna, collant neri e braccia scoperte. Una caduta di stile secondo alcuni e in primis il magazine Chi che ha pubblicato le foto. Ma c'è di più: tra gli scatti di lady Macron, pardon nonna Macron si vede la la première dame mentre accavalla le gambe e la super minigonna lascia trasparire gli slip. Una scena stile Basic Instinct. Certo, Sharon Stone era un'altra cosa...