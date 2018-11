Carla Bruni asfalta Brigitte Macron: lei la "première dame" più amata Oltralpe

Momento buio a casa Macron. Non solo si rincorrono le voci di un esaurimento nervoso del Presidente francese Emmanuel e di un suo ricovero in una clinica specializzata per malattie mentali, ma i sondaggi precipitano, la popolarità si riduce al lumicino e la stessa Première Dame perde il favore dei suoi connazionali.

Tanto che, in un sondaggio Ifop per VSD, è risultato che Brigitte è meno popolare della "straniera" Carla Bruni all'epoca del mandato di suo marito Nicolas Sarkozy.

La signora Macron sarebbe infatti slittata di quindici punti assestandosi al 52% della popolarità, e se il suo ruolo appare indispensabile per suo marito, lo è molto meno per i francesi che la ritengono tale solo nel 17% delle risposte degli intervistati. Quanto al confronto con le altre prime signore d'Oltralpe, i francesi ritengono che "nel suo ruolo non si distingua" e, fra le altre inquiline dell'Eliseo che l'hanno preceduta, supera soltanto Valérie Trierweiler, moglie di François Hollande.

In compenso, soccombe al confronto con Danielle Mitterand, Bernadette Chirac e anche, per l'appunto, con la nostra Carla Bruni. Per spezzare una lancia a favore della bionda Brigitte, tuttavia, dal sondaggio risulta anche che ella "rappresenti bene la Francia all'estero" (57%) e che abbia "un'influenza positiva sul Presidente della Repubblica" (55%). Stessa percentuale di francesi che, secondo il sondaggio, le sono tuttavia ostili. All'epoca di "Carlà" premiere dame, il dato di avversione nei suoi confronti era a lei più favorevole, il 45%. Ben dieci punti in meno rispetto alla Macron.