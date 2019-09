British Airways: sciopero piloti, cancellati quasi tutti voli in Gb

British Airways ha cancellato quasi tutti i voli nel Regno Unito per lo sciopero dei piloti, che proseguirà anche domani. I negoziati sul contratto con l'associazione dei piloti (Balpa) vanno avanti da molti mesi ma non si è trovato un accordo: la compagnia aerea ha comunque dichiarato di essere disposta a tornare al tavolo. Non avendo informazioni precise da parte del Balpa su quali piloti avrebbero scioperato e non potendo prevedere quanti sarebbero andati a lavorare o su quali velivoli fossero qualificati per volare, Ba ha spiegato in una nota di non avere altra scelta che cancellare quasi il 100 percento dei voli.