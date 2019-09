Canada, Trudeau truccato da nero a una festa. "Sono incazzato con me stesso"

Il premier canadese Justin Trudeau si è scusato pubblicamente, con un intervento in tv, per il volto e le mani dipinte di nero ad una festa in costume nel 2001. A pubblicare la foto che immortala Trudeau 29enne, truccato da nero, con il turbante in testa e in compagnia di 4 amiche, durante un party privato alla West Point Grey Academy di Vancouver dove insegnava, è stato il Times. Il tema della serata era 'notti arabe". "Mi scuso profondamente. Ora riconosco che è stato un gesto razzista di cui mi pento profondamente", ha detto il premier, alle prese con una difficile campagna per la rielezione, durante l'intervento in tv dal suo aereo. Il primo ministro ha dunque confermato che non è stata quella l'unica volta in cui si è mascherato. Mentre era al liceo ha riferito di aver partecipato truccato ad una gara di talenti cantando 'Day O', nota canzone jamaicana

