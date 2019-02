Capone, Leader UGL, riceve la delegazione venezuelana inviata da Guaidò

Dopo aver incontrato il Ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, e il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, la delegazione venezuelana inviata da Juan Guaidó autoproclamatosi presidente del Venezuela, è stata ricevuta oggi a Roma da Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL. Assicurando il pieno sostegno a nome dell'UGL, riguardo il percorso costituzionale che porterà a libere elezioni, Capone ha espresso "solidarietà umana e politica al popolo venezuelano per la situazione di crisi umanitaria che sta colpendo il Paese. L’UGL si attiverà per aiutare la popolazione con delle azioni concrete". Il Venezuela è il secondo Paese al mondo per numero di italiani e, anche per tale ragione, il segretario si è dichiarato “vicino ai nostri connazionali che vivono sul territorio venezuelano”.

All’incontro hanno preso parte: Francisco Jose Sucre Giffuni, Presidente della commissione affari esteri dell’Assemblea nazionale; Antonio Ledezma, ex Sindaco Metropolitano di Caracas; Rodrigo Diamanti, Rappresentante europeo del Venezuela per gli Aiuti umanitari.