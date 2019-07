Carola, giovane Schettina. Ora treno merci di leggi che riformino la giustizia

Di Roberto Preatoni

Come previsto, la magistratura ha detto che la capitana dall'ascella pelosa ed un piatto di fusilli in testa non ha commesso alcun reato.

Ritengono che lei avesse il diritto di giudicare Tunisi un porto non sicuro, peccato che la Farnesina non abbia emesso nessun sconsiglio nei confronti della Tunisia e che i nostri turisti ci vadano in vacanza.

Se la magistratura ora si occupa anche della qualifica dei paesi sicuri, che cosa teniamo la Farnesina aperta a fare? Chiudiamola e con i soldi risparmiati dotiamo gli studenti dei libri di Marx, Lenin, Trotsky e Saviano.Bene quindi il favorire l'immigrazione clandestina, il disobbedire agli ordini di uno stato sovrano e speronare le nostre navi con delle chiatte battenti bandiera di paesi dell'UE che se ne fregano dell'operato dei loro cittadini.

Gira in rete una foto che ritrae un finanziere che guarda la giovane Schettina mentre alza il braccio in segno di esultanza, la sua faccia la dice lunga sulla sensazione di impotenza e sconforto che le forze dell'ordine hanno nel vedere puntualmente vanificati i propri sforzi da una magistratura che pare avere come unica missione il garantismo della delinquenza.

Facciamo cadere 'sto cazzo di governo, prendiamo la stragrande maggioranza dei voti relegando ciò che rimane del M5S all'opposizione rossa e facciamo passare un treno merci di leggi che riformino la giustizia ed impediscano ai magistrati ideologicizzati ed ai trafficanti di "poveri" giocatori di rugby neri di fare quel cazzo che vogliono in barba a ciò che democraticamente vogliono gli italiani.

E' arrivato il momento di dire BASTA, a tutto c'è un limite.