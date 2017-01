Casa Bianca, insediamento. Trump ha giurato: "L'America torna agli americani"

Inauguration Day, Donald Trump ha giurato alla Casa Bianca. Disordini a Washington: scontri tra black block e polizia

Cerimonia del giuramento per Donald Trump, il 45mo presidente degli Stati Uniti. Manifestazioni nella notte a New York. Proteste in programma in tutto il mondo. "Renderemo l'America di nuovo forte. Renderemo l'America di nuovo prospera. Renderemo l'America di nuovo orgogliosa e, si, insieme renderemo l'America di nuovo grande". Cosi' Donald Trump nel suo discorso inaugurale mentre la folla intonava "grande ancora".



Trump: "Il mio e' giuramento fedelta' a tutti gli americani"



Il giuramento prestato da Donald Trump davanti al Campidoglio di Washington "e' un giuramento di fedelta' a tutti gli americani": lo ha sottolineato il neo-presidente degli Stati Uniti nel proprio discorso d'insediamento. "Le richieste degli americani", che "vogliono posti di lavoro", ha proseguito Trump, "sono le richieste giuste di persone giuste. Per troppo tempo pero' la realta' e' stata diversa. Una realta' obsoleta", ha sottolineato, citando "l'istruzione inadeguata, la criminalita', la droga, le troppe vittime" che hanno mietuto. "Moltro del nostro potenziale non e' stato utilizzato", ha rincarato la dose il tycoon, "ma e' una carneficina che finisce adesso, in questo preciso momento. Noi", ha ricordato, "siamo una Nazione, condividiamo lo stesso cuore, la stessa patria, lo stesso destino glorioso. Il mio e' un giuramento di fedelta' a tutti gli americani".



INAUGURATION DAY, DONALD TRUMP: ECCO IL GIURAMENTO ALLA CASA BIANCA. VIDEO







Obama lascia la Casa Bianca accompagnato da Trump. Video



INAUGURATION DAY, LA CRONACA DEL DISCORSO DI TRUMP. LE PILLOLE PRINCIPALI



Trump: bianchi neri marroni,tutti lo stesso patriottismo



Trump: rifaremo l'America ricca grande orgogliosa



Trump: e' ora dell'azione, basta politica solo a parole





Trump: finita epoca chiacchiere vuote, ora azione



Trump: da oggi America prima , comprare americani e assumere americani



Trump: ci riprenderemo nostri sogni, soldi, posti lavoro



Trump: sdradicheremo terroristi da faccia della Terra



Trump: sdradicheremo terroristi da faccia della Terra



Trump: regola e' "compra e assumi americano"



Trump: ricominceremo a vincere come mai in passato



Trump: nostri soldi dissipati all'estero





Trump: trasferiamo il potere da Washington al popolo





Trump: Establishment non ha protetto il popolo





Trump: oggi il popolo torna a governare



Trump: grazie agli Obama, sono stati magnifici



Il 45esimo presidente degli Stati Uniti ha tenuto a ringraziare il suo predecessore Barack Obama e la first lady Michelle, aprendo il suo discorso inaugurale, dopo il giuramento. "Sono stati magnifici ha detto".

INAUGURATION DAY, DONALD TRUMP HA GIURATO

Donald Trump e Melania



INAUGURATION DAY, LA CRONACA DELL'INSEDIAMENTO DI TRUMP



Trump: Mike Pence giura come vice presidente Usa



Mike Pence ha giurato come vice presidente degli Stati Uniti. Pence ha giurato nelle mani del giudice Clarence Thomas.



TRUMP, IL LOOK DI MELANIA



La first lady Melania Trump, ha sfoggiato una mise color carta da zucchero, con abito e giacca dello stesso colore, per il l'Inauguration Day del marito Donald Trump. Uno stile che ricorda molto quello dell'iconica ex first lady, Jackie Kennedy. I capelli sono raccolti. Per il giuramento, il 45esimo presidente americano, non ha rinunciato alla cravatta rossa, la sua prediletta



Trump: ovazione al suo arrivo su palco inaugurazione



E' scattata un'ovazione all'arrivo di Donald Trump sul palco dell'inaugurazione, al Capitol, dove tra poco giurera'' come 45esimo presidente degli Stati Uniti. E' stato introdotto da uno rullo di tamburi e uno squllo di trombe. "Grazie", ha detto salutando la folla con la mano alzata.







Trump: il messaggio di Pechino, "partner, non rivali"



Partner, non rivali. Pechino si appresta a seguire l'inaugurazione dell'era Trump alla Casa Bianca abbassando i toni delle polemiche che hanno segnato le ultime settimane. Le due sponde del Pacifico, aveva sottolineato ieri la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying, "dovrebbero essere amici e partner piuttosto che oppositori o nemici". Hua ha ricordato l'importanza per Pechino e Washington di rispettare gli interessi l'uno dell'altro ed evitare problemi di comunicazione. Anche il ministero del Commercio, ieri, ha stemperato le polemiche provenienti da Washington, con il portavoce Sun Jiwen, che ha sottolineato come Cina e Stati Uniti traggano vantaggio dalla cooperazione reciproca. La polemica, a tratti durissima con l'amministrazione repubblicana entrante, ha lasciato il posto a editoriali dai toni piu' pacati sulla stampa cinese. Il tabloid Global Times, una delle voci piu' dure contro Trump nelle polemiche delle ultime settimane, in un editoriale, sottolinea che "dubbi e paure" per la Cina permangono. Donald Trump "puo' lavorare per migliorare il mondo, ma puo' anche turbare l'ordine internazionale". Il suo comportamento imprevedibile e i suoi tweet (in alcuni dei quali condanna la Cina per le pratiche commerciali scorrette e per il suo ruolo in politica estera) hanno turbato Pechino e il tabloid cinese si augura che il nuovo presidente degli Stati Uniti possa avere un "senso di responsabilita' che vada di pari passo con il suo potere e riconosca gli obblighi di un presidente degli Stati Uniti per la pace e la stabilita' mondiale".

Il tabloid cinese ospita anche una lettera aperta a Donald Trump di un analista, Wan Zhe, capo economista del China National Gold Group Corporation, il gruppo statale cinese dell'industria dell'oro e dei metalli non ferrosi, che si congratula con Trump per la vittoria alle presidenziali e usa toni molto pacati nei confronti dell'uomo che da oggi sara' a capo della Casa Bianca. "Ci troviamo in un'era particolare che forse segna un punto di svolta nella storia umana. Il passato ordine internazionale e i paradigmi ideologici sono a rischio di essere polverizzati e sono emerse varie incertezze. Nessuno sa cosa accadra' domani". In conclusione Wan chiede a Trump di "dare la priorita' alla sincerita'" nei rapporti con Pechino, una qualita' che servira' a "fare di nuovo grande l'America", scrive l'economista cinese citando lo slogan di Trump, "e a migliorare le relazioni tra Cina e Stati Uniti". Chi non e' sorpreso del clima di scontro tra Pechino e la nuova amministrazione repubblicana e' il Center for China and Globalization, think-tank di Pechino che studia l'internazionalizzazione delle imprese cinesi, che definisce Trump una "anomalia" nel panorama delle scienze politiche, ma evidenza allo stesso tempo otto grandi opportunita' che si possono schiudere nella cooperazione tra Cina e Stati Uniti con il suo arrivo alla Casa Bianca. Tra queste elenca una maggiore interconnessione tra le due economie, la promozione congiunta di regole comuni per la governance globale nel ventunesimo secolo, un aumento della stabilita' nei rapporti grazie al ruolo svolto dalle multinazionali di entrambi i Paesi, e una maggiore interazione tra le due economie, con un ruolo importante per le imprese cinesi nel piano di creazione di infrastrutture negli Stati Uniti del presidente entrante.

Ivanka Trump, Donald Trump, Jr., Tiffany Trump, and Eric Trump





Trump: Melania scortata sul palco, sorride emozionata



La futura first lady, Melania Trump, e' stata scortata sul palco dell'inaugurazione di Donald Trump come 45esmo presidente degli Stati Uniti, al Capitol. Ha accennato ad un sorriso, visibilmente emozionata.





Trump: Hillary Clinton, sono qui per onorare democrazia



"Sono qui oggi per onorare la nostra democrazia e i suoi duraturi valori. Non smettero' mai di credere nel nostro Paese e nel suo futuro". Cosi', in un tweet, l'ex rivale di Donald Trump alle presidenziali, Hillary Clinton, al suo arrivo al Capitol per assistere al giuramento di Trump.



Bill Clinton e Hillary Clinton



Trump: su palco giuramento tutti i figli, anche Barron



Sul palco del giuramento sono presenti tutti figli del presidente Donald Trump, anche il piu' giovane. Barron, che non aveva partecipato alla funzione religiosa di questa mattina. Ivanka, Eric, Donald Jr. e Tiffany sono stati introdotti dallo speaker come gli ex presidenti.





Trump: protesta anarchici, dispersi da polizia



Sono stati dispersi dalla polizia gli anarchici che manifestavano contro l'insediamento del presidente Trump e cercavano di avvicinarsi alla zona del National Mall, dove si trovano gli spettatori della cerimonia del giuramento. Vestiti come black bloc e con le bandiere rosse e nere dell'anarchia, i giovani che inscenavano la protesta sono stati allontanati dai poliziotti anche con l'uso di gas urticanti. I militanti hanno poi dato via a un corteo innalzando uno striscione contro il razzismo, allontanati dalla zona del giuramento sono controllati dalle forze dell'ordine.



Trump: in auto con Obama diretto al Capitol per giurare



Il presidente eletto Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca insieme al presidente uscente Barack Obama. Sono saliti sulla stessa auto per il breve tragitto verso il Capitol dove Trump giurera' come 45esimo presidente degli Stati Uniti. Le due first lady, Melania Trump e Michelle Obama sono uscite prima per dirigersi al Capitol, insieme, su una diversa vettura.



Trump: commosso in chiesa, occhi lucidi mentre abbraccia staff



Donald Trump si e' commosso nella St.John Church, aveva gli occhi lucidi mentre abbracciava i membri del suo staff. Lo ha rivelato alla Cnn un amico del presidente Usa eletto presente nella chiesa episcopale, dove Trump, accompagnato dalla moglie Melania, ha assistito alla tradizionale funzione religiosa, primo appuntamento dell'Inauguration Day



Trump: Bill e Hillary Clinton al Capitol per giuramento



L'ex candidata democratica alla presidenza, Hillary Clinton, e' arrivata al Capitol per il giuramento di Donald Trump. E' accompagnata dal marito, l'ex presidente Bill Clinton. E' vestita color crema, tailleur pantalone firmato Ralph Lauren, per seguire l'evento che sognava di vivere da protagonista.



Trump: Obama lo accoglie alla Casa Bianca



Il presidente uscente Barack Obama ha accolto il suo successore alla Casa Bianca, Donald Trump. Come vuole la tradizione, lo ha aspettato davanti alla porta principale dove e' stato steso il tappeto rosso delle grandi occasioni. Al suo fianco la first lady Michelle, vestita di rosso e con i capelli raccolti dietro la nuca. "Presidente eletto come stai?", ha detto Obama salutando Trump e la moglie Melania prima delle foto di rito.