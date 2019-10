Catalogna, arresti durante la notte di guerriglia

Trenta persone sono state arrestate dalla polizia in tutta la Catalogna la scorsa notte perché avevano avuto ruolo nella guerriglia innescata dalle proteste contro le condanne dei leader separatisti. I gruppi a favore dell'indipendenza avevano organizzato sit-in fuori dagli uffici del governo spagnolo in diverse città catalane, con circa 40 mila persone che hanno preso parte a Barcellona e 9 mila nella roccaforte separatista di Girona, secondo la polizia municipale e regionale. Le proteste si sono concluse in scontri in molte città. A Barcellona, ​centinaia di manifestanti mascherati - secondo la polizia - hanno lanciato oggetti e petardi contro gli agenti e dato fuoco a bidoni di immondizia e scatole di cartone. La polizia regionale della Catalogna, il Mossos d'Esquadra, ha dichiarato che 14 persone sono state arrestate nel porto di Tarragona, sei a Barcellona e altre dieci in altre città catalane.