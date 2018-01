Catalogna: Corte suprema respinge richiesta arresto Puigdemont

Il giudice Pablo Llarena della Corte suprema spagnola ha respinto la richiesta della Procura generale per spiccare un mandato d'arresto europeo contro l'ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont. La richiesta di arresto era stata inoltrata dopo che Puigdemont questa mattina aveva lasciato il Belgio per due giorni di impegni in Danimarca. Il giudice ha spiegato in una dichiarazione che la richiesta della Procura e' ragionevole, ma aggiunge che ci sono sfumature che portano alla conclusione che un ordine di quel tipo debba essere rinviato.

Catalogna: capo Parlamento propone Puigdemont a guida Regione

Il presidente del Parlamento catalano, Roger Torrent, ha proposto Carles Puigdemont come presidente della Generalitat, sostenendo che dopo i colloqui avuti la scorsa settimana, il leader catalano e' l'unico candidato proposto e quello che ha "piu' sostegno". "Consapevole della situazione personale e giudiziaria" di Puigdemont, fuggito a Bruxelles alla fine di ottobre dopo essere stato incriminato da Madrid per sedizione, Torrent ha assicurato che fara' "tutto quelle che e' in mio potere" per proteggere i diritti alla "partecipazione politica" di tutti i deputati della Camera