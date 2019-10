Catalogna indipendentisti condannati. Chiesto arresto per Puigdemont

Catalogna: leader indipendentisti, condanne fino a 13 anni di carcere

La Corte Suprema spagnola ha condannato l'ex presidente della Generalitat, Oriol Junqueras a 13 anni di carcere; e a pene fino a 12 anni Carme Forcadell, Ios Jordis, e altri cinque ex ministri della giunta catalana. I leader indipendentisti sono stati riconosciuti colpevoli di sedizione e appropriazione indebita.

E' questa l'attesa sentenza del 'proce's', il processo, andato avanti da febbraio allo scorso giugno, per il loro tentativo di secessione nel 2017, una crisi che fece precipitare il Paese in una delle peggiori crisi dalla morte del dittatore Francisco Franco. La Corte ha invece assolto dall'accusa di malversazione altri tre imputati, che peraltro non sono in carcere, e che dunque non andranno in prigione.

PAGNA: GIUDICE RIATTIVA MANDATO ARRESTO EUROPEO PER PUIGDEMONT

Il giudice istruttore del processo ai leader indipendentisti catalani condannti oggi dalla Corte Suprema Spagnola ha riattivato il mandato di arresto europeo dell'ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont, rifugiato in Belgio dopo essere stato incriminato per ribellione nel marzo del 2018. Lo confermano fonti giudiziarie ad Europa Pressa, precisando che il giudice Pablo Llarena ha spiccato anche un mandato di arresto internazionale per il leader catalano.