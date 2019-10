Cile, scontri vicino al Palazzo del governo: in fiamme hotel e negozi

Cile: incendiato centro commerciale a Santiago durante proteste

Un grande incendio si è sviluppato in un centro commerciale che ospita un hotel e diversi negozi e studi medici in un angolo centrale di Santiago, dove ci sono state violente proteste in diversi punti.

Diverse compagnie antincendio di Santiago hanno risposto all'appello a spegnere il rogo scoppiato all'angolo tra le vie Santa Rosa e Alameda, a pochi isolati dal palazzo presidenziale, al quale stavano cercando di avvicinarsi alcune migliaia di manifestanti.

Cile: manifestanti si denudano davanti a commissariato

Un gruppo di manifestanti cileni si è denudato davanti a un commissariato di Santiago del Cile. I manifestanti, con il corpo dipinto di bianco, hanno simulato ferite di colpi d'arma da fuoco per ricordare le 20 vittime delle proteste antigovernative e hanno appeso alla porta di ingresso del commissariato di San Miguel le foto con i nomi dei morti, tra i quali ci sono tre peruviani, due colombiani e un ecuadoriano.