cina: disperse in mare le ceneri di liu xiaobo

Le ceneri del dissidente cinese Liu Xiaobo sono state disperse in mare, poche ore dopo la cremazione. E' stato il fratello maggiore, Liu Xiaoguang, a dare la notizie nel corso di una conferenza stampa organizzata dalle autorita', che hanno controllato da vicino il funerale del Premio Nobel per la Pace. La salma e' stata cremata alla presenza dei suoi familiari, e della vedova, Liu Xia.

Immagini della cerimonia funebre sono state rilasciate dall'amministrazione locale di Shenyang, la citta' del nord-est della Cina dove si trova l'ospedale in cui l'attivista co-autore del manifesto democratico Charta 08 e' stato ricoverato per un cancro al fegato nelle ultime settimane di vita, mentre stava scontando una condanna a undici anni di carcere, dal 2009, per "incitamento alla sovversione dell'ordine statale". Durante la cerimonia e' stato suonato il Requiem di Mozart.

La cerimonia e' stata la prima apparizione pubblica della moglie di Liu Xiaobo dalla morte del marito: Liu e' stata sottoposta a una forma di arresti domiciliari per sette anni, senza che nessuna accusa formale sia stata spiccata nei suoi confronti. Oggi, invece, sarebbe libera. Il suo caso, ha confermato venerdi il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang, verra' trattato "in base alla legge"; Geng ha pero' anche affermato di non essere a conoscenza dei dettagli della sua situazione.