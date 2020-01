Cina: ex capo Meng Hongwei Interpol condannato a 13 anni per corruzione

L’ex capo dell’Interpol ed ex vice ministro della Pubblica sicurezza cinese, Meng Hongwei, è stato condannato a 13 anni e sei mesi di carcere per corruzione. Lo riferisce l’agenzia Xinhua.La sentenza è stata pronunciata dalla Corte intermedia del popolo di Tianjin, nel Nord-Est della Cina, dove si era tenuto il processo contro di lui, a giugno scorso.

Meng è stato riconosciuto colpevole di reati commessi dal 2005 al 2017, quando ricopriva la carica di vice ministro della Pubblica sicurezza in Cina e di direttore dell’ufficio di polizia marittima cinese. Secondo la sentenza pronunciata oggi, Meng ha abusato della propria posizione per promuovere suoi sodali e per beneficio personale ed è stato condannato anche al pagamento di una multa di due milioni di yuan, pari a 261 mila euro. L’imputato, riferiscono i media cinesi, si è dichiarato colpevole e non farà ricorso in appello. Meng era stato formalmente arrestato ad aprile 2019 e il mese prima era stato espulso dal Partito Comunista Cinese e privato di tutte le cariche pubbliche. La vicenda aveva attirato l’interesse a livello internazionale a ottobre 2018, quando era a capo dell’Interpol e scomparve in seguito a un viaggio in Cina da Lione, dove ha sede l’organizzazione internazionale di cooperazione di polizia. Meng si dimise dalla carica che ricopriva dal novembre 2016, pochi giorni dopo essere rientrato in Cina, secondo quanto comunicato dalla stessa Interpol. In seguito alla scomparsa, la moglie, Grace Meng, aveva rilasciato interviste ai media stranieri, dichiarando di avere subito minacce da persone che parlavano in cinese, e di temere per la propria incolumità e per quella dei suoi figli. Lo scorso anno, la donna aveva ottenuto asilo politico in Francia.