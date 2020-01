Cina, il discorso di fine anno di Xi: "Stabilità per crescere ancora". Video

L'inaugurazione del nuovo aeroporto internazionale Daxing di Pechino, l'atterraggio sulla Luna della sonda Chang'e 5, il lancio del missile March 5, il piano del governo per combattere la povertà, il varo della prima portaerei interamente costruita in Cina. Sono alcuni dei principali successi elencati dal presidente cinese Xin Jinping per il suo saluto di fine anno, tramesso dalla tv di stato cinese. Nel suo discorso XI ha ripercorso un anno di eventi che hanno visto la Cina protagonista sullo scenario mondiale, nonostante le proteste di Hong Kong e lo scontro commerciale e tecnologico con gli Stati Uniti.

La guerra commerciale con Washington, trascinatasi per il secondo anno, ha rallentato la crescita dell'economia cinese, portandola al 6 per cento, il dato più basso degli ultimi 27 anni. Riguardo a Hong Kong, nel suo discorso di 12 minuti il presidente cinese ha sostenuto che lo schema 'Un Paese due Sistemi' che regola i rapporti tra Pechino e l'ex colonia britannica sta funzionando bene ed è apprezzato dalla gente. Per XI "la prosperità e la stabilità di Hong Kong sono il desiderio di tutti i compatrioti e l'auspicio di tutti i cinesi".