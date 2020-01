Cina, la banca centrale taglia le riserve e libera 114 miliardi

La banca centrale cinese ha deciso di tagliare i requisiti delle riserve per le banche, liberando così circa 114 miliardi di dollari per sostenere il credito e spronare l'economia in rallentamento. La People Bank of China taglierà il coefficiente di riserva (RRR) il prossimo 6 gennaio di 50 punti base, riducendo l'ammontare di liquidità che le banche devono detenere. Abbassando tale indice vengono liberate risorse per il credito alle piccole e medie imprese.

La banca centrale nel 2019 è già intervenuta tre volte per ridurre il coefficiente e sostenere l'economia cinese che, lo scorso anno, è cresciuta al tasso più lento degli ultimi tre decenni. L'agenzia di stampa statale Xinhua ha dichiarato che l'ultimo taglio "compenserà gli impatti della domanda di cassa" in vista del Festival di Primavera di fine gennaio. Il raffreddamento della domanda interna e una lenta guerra commerciale con gli Stati Uniti hanno contribuito al rallentamento dell'economia. Washington e Pechino il mese scorso hanno annunciato la "Fase Uno" dell'intesa sui dazi, dopo quasi due anni di guerra commerciale. L'accordo commerciale sarà firmato a metà gennaio, ha detto Trump martedì, annunciando che andrà in Cina per colloqui continui.