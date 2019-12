Cina, produzione industriale sopra le attese: +6,2 a novembre

La produzione industriale in Cina supera le attese, registrando una crescita del 6,2% a novembre. Lo rivelano gli ultimi dati diffusi dall’Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino. Il dato, che giunge dopo la notizia dell’accordo per la fase uno dei negoziati sul commercio con gli Stati Uniti, segna un forte incremento rispetto al +4,7% di ottobre scorso, quando era al livello più basso dal 2002, e supera le aspettative di una crescita al 5% per il mese scorso.

Crescono anche le vendite al dettaglio, che a novembre hanno segnato un incremento su base annua dell’8%, contro il 7,2% del mese precedente. I due dati mandano segnali positivi per l’economia - cresciuta al 6% nel terzo trimestre 2019 - per la quale i dirigenti cinesi hanno dichiarato di stare studiando “piani alternativi” per il 2020, a fronte di uno scenario che vede “nettamente aumentate” le fonti di turbolenza e di rischio. Crescono, infine, del 5,2% gli investimenti in beni fissi nei primi undici mesi dell’anno, allo stesso livello del periodo compreso tra gennaio e ottobre scorsi, ai minimi dal 1999.