Cina pronta ai test per la sua valuta digitale entro la fine del 2019

Cina: media, primi test della valuta digitale entro il 2019

La Cina si prepara all'arrivo della sua valuta digitale con i primi test di prova gia' entro la fine dell'anno. Secondo quanto riporta il magazine economico-finanziario Caijing, che cita fonti anonime al corrente del progetto, la banca centrale cinese, People's Bank of China, potrebbe condurre il test iniziale della Digital Currency Electronic Payment (Dcep) - il nome della valuta digitale cinese - alla fine dell'anno a Shenzhen, la metropoli del sud-est della Cina, e dal 2020 i test verrebbero condotti anche ad altre aree, tra cui viene elencata la citta' di Suzhou, nella provincia orientale del Jiangsu.

I test coinvolgerebbero alcune delle grandi banche cinesi e gli operatori di telecomunicazioni, anche se non c'e' ancora una tempistica definita per il lancio della valuta digitale. Nei test, scrive il tabloid Global Times che cita una fonte del settore blockchain a Shenzhen, saranno coinvolti anche i giganti di internet Alibaba e TenCent. La scelta di Shenzhen e Suzhou come luoghi dei primi test sarebbe dettata dalla presenza di due societa' per lo sviluppo della valuta digitale aperte dalla stessa Pboc, in cui impiegati sarebbero gia' in contatto con le grandi banche coinvolte nel progetto dei test della Dcep.