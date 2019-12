Cina Russia, alleanza energia. Il gasdotto 'Forza della Siberia' cambia l'Asia

Russia-Cina: Putin e Xi Jinping inaugurano il primo gasdotto tra i Paesi

Il presidente russo, Vladimir Putin, e quello cinese Xi Jinping hanno dato il via, in videoconferenza, alle consegne di gas russo alla Repubblica popolare attraverso la cosiddetta "rotta orientale", inaugurando il gasdotto 'Forza della Siberia', il primo che collega i due Paesi. "Oggi è un giorno straordinario, un evento veramente storico non solo per il mercato globale dell'energia, ma prima di tutto per noi, Russia e Cina", ha dichiarato Putin nel suo intervento.

Contratto di 30 anni tra Gazprom e Cnpc per la pipeline 'Forza della Siberia'

La pipeline 'Forza della Siberia' (della lunghezza di tremila chilometri) porterà gas dai centri di produzione di Irkutsk a Yakutsk ai consumatori russi nelle zone piu' a est della Federazione e poi alla Cina, attraverso la cosiddetta 'rotta orientale'. Nel maggio 2014, Gazprom aveva firmato un contratto di 30 anni con la società cinese Cnpc per fornire ogni anno 38 miliardi di metri cubi di gas. La pipeline sarà lunga 4 mila chilometri con una capacità di trasporti di 61 miliardi di metri cubi di gas naturale l'anno, la metà dei quali destinati alla Cina.

Il gasdotto approfondisce i rapporti tra Russia e Cina

L'evento viene definito come "storico" non solo dai due leader ma anche da diversi analisti. Segna infatti un nuovo step nella collaborazione sempre più stretta a livello diplomatico e commerciale tra Mosca e Pechino, dando anche la possibilità alla Russia di diversificare le fonti di entrata sul gas e affrancarsi dal mercato europeo col quale negli scorsi anni ci sono stati diversi problemi e polemiche, per esempio legate al gasdotto North Stream 2. Allo stesso tempo forniscono alla Cina un'importante risorsa energetica, dando tra l'altro a Pechino anche un'altra leva nel rapporto con Mosca che, non a caso, starebbe cercando di ampliare il progetto sia verso il centro dell'Asia sia verso la sua parte più orientale.