Cina, scontro diplomatico con la Svezia. Viaggio annullato dopo premio a Gui

La Cina ha annullato due visite della delegazione commerciale in Svezia dopo che il Ministro della Cultura Amanda Lind ha annunciato un premio per i diritti al dissidente Gui Minhai. Lo ha detto l'ambasciatore cinese nella capitale svedese. Le tensioni tra i due paesi sono cominciate da quando Gui, noto per aver pubblicato articoli e libretti sui leader politici cinesi fuori da una libreria di Hong Kong, è scomparso nel 2015 prima di riemergere nella Cina continentale. All'inizio di questo mese, l'ex ambasciatrice svedese a Pechino Anna Lindstedt è stata accusata di aver mediato un incontro non autorizzato per cercare di liberare Gui. Lindstedt ora affronterà il processo e potrebbe affrontare fino a 10 anni di carcere se condannata.

La Cina aveva minacciato "contromisure" prima che il cinquantacinquenne Gui fosse premiato a novembre con il premio svedese per i diritti. "Per quanto ne so, due grandi delegazioni di uomini d'affari che avevano intenzione di recarsi in Svezia hanno annullato il loro viaggio", ha detto l'ambasciatore cinese in Svezia Gui Congyou. All'inizio di dicembre, il ministero degli esteri svedese ha detto che Pechino aveva rinviato una visita a Stoccolma prevista per il 10 dicembre per discutere gli scambi commerciali tra i paesi. "La Cina non ha intenzione di tornare al tavolo di questa commissione al momento. La palla è nel campo svedese. Stiamo aspettando", ha aggiunto l'ambasciatore. Il primo ministro svedese Stefan Lofven ha dichiarato a novembre che il paese non si arrenderà alle minacce. Gui Minhai è scomparso da una casa di vacanza in Thailandia nel 2015. Diversi mesi dopo, è apparso sulla televisione di stato cinese.Ha scontato due anni di carcere, ma tre mesi dopo il suo rilascio nell'ottobre 2017 è stato nuovamente arrestato mentre viaggiava con i diplomatici svedesi su un treno per Pechino.I suoi sostenitori e la sua famiglia hanno affermato che la sua detenzione fa parte di una campagna di repressione politica orchestrata dalle autorità cinesi. La Cina è l'ottavo partner commerciale della Svezia, dietro al Regno Unito e davanti alla Francia, secondo l'Istituto svedese di statistica.