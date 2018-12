Cina, Xi avverte: "Nuovo miracolo economico, nessuno ci può dire cosa fare"

Cina: Xi avverte, "neppure un pollice separabile da madrepatria"

La Cina non permettera' separatismi e "neppure un pollice di territorio puo' essere separato dalla madrepatria". Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, in un lungo discorso pronunciato oggi al palazzo dell'Assemblea nazionale del popolo, in piazza Tienanmen a Pechino, per commemorare i quarant'anni dall'avvio dell'era di riforme e aperture del sistema cinese inaugurata dall'ex leader, Deng Xiaoping. Nel passaggio dedicato alle Forze armate, Xi ha sottolineato l'importanza di costruire una "forte difesa nazionale" e continuare a aumentare la "lealta' politica" dell'esercito cinese. La Cina, ha spiegato Xi, deve "salvaguardare la sovranita' e assicurare il grande rinnovamento della nazione".

Cina: Xi "no egemonia, nostro sviluppo non minaccia altri"

La Cina non cerca l'egemonia, e il suo sviluppo "non pone minacce ad altri". Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, durante un lungo discorso pronunciato alla Grande Sala del Popolo, a Pechino, per commemorare i quarantanni dall'inizio delle riforme e aperture inaugurate nel 1978 dall'ex leader cinese, Deng Xiaoping. La Cina, ha dichiarato Xi, "si oppone alla pratica di mettere la volonta' di uno davanti a quella degli altri", e lavora assieme agli altri Paesi "per un sistema multilaterale del commercio". La Cina "non perseguira' mai il proprio sviluppo a scapito di altri", ha assicurato Xi in un passaggio dedicato all'iniziativa di connessione infrastrutturale tra Asia, Europa e Africa, Belt and Road, da lui lanciata nel 2013, e "non rinuncera' mai ai suoi diritti e interessi legittimi". "Non importa quanto la Cina si sviluppi, non cercheremo mai l'egemonia", ha aggiunto.

Cina: Xi, "nessuno ci puo' dettare cosa fare o non fare"

"Nessuno e' nella posizione di dettare alla Cina cosa deve o non deve essere fatto". E' l'avvertimento piu' duro pronunciato dal presidente cinese, Xi Jinping, durante il lungo discorso tenuto alla grande Sala del Popolo in piazza Tienanmen, a Pechino, per i quarantanni delle Riforme e aperture inaugurate dall'ex leader cinese, Deng Xiaoping. L'avvertimento e' stato pronunciato in un passaggio del suo discorso sul ruolo del marxismo nella Cina contemporanea e sull'importanza di proseguire in futuro lungo la strada del socialismo con caratteristiche cinesi per lo sviluppo della Cina.

Cina: Xi, "nuovo miracolo economico che impressionera' il mondo"

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha ribadito la fiducia nel futuro della Cina, che creera' "miracoli che impressioneranno il mondo". Lo ha dichiarato al termine di un discorso di circa un'ora e mezzo per commemorare i quaranta anni dall'inizio delle riforme e aperture del sistema cinese, inaugurate da Deng Xiaoping nel 1978. "Mentre i tempi si fanno duri, dobbiamo continuare ad andare avanti", ha spiegato il presidente cinese. Nel discorso, in cui ha rivendicato come "assolutamente corretta" la leadership del Partito comunista cinese, Xi, nel finale, ha aggiunto: "non dobbiamo essere auto-compiacenti, non dobbiamo procrastinare e non dobbiamo perdere il coraggio di lottare".