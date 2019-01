Cina, Xi Jinping minaccia Taiwan: "Riunificazione anche con l'uso della forza"

Taiwan, Xi: "Cina deve essere riunificata, non rinuncio all'uso della forza"

La Cina non rinuncera' all'uso della forza militare come opzione per combattere le forze indipendentiste di Taiwan: lo ha detto il presidente Xi Jinping, insistendo sul fatto che la Cina "deve essere riunificata e lo sara'". Pechino "si riserva la possibilita' di prendere tutte le misure necessarie" contro "forze esterne" che interferiscono con la riunificazione pacifica e contro l'indipendenza e l'attivita' separatiste di Taiwan, ha sottolineato il presidente cinese. Xi ha parlato nel corso della commemorazione del 40esimo anniversario del messaggio inviato a Taiwan nel 1979, in cui Pechino chiedeva la riunificazione e la fine del confronto militare.

Il governo di Pechino non rinuncia a considerare Taiwan come parte del suo territorio, nonostante Taiwan e la Cina continentale siano separati dal 1949, quando si concluse la guerra civile cinese e i comunisti arrivarono al potere. Le autorita' cinesi considerano l'isola come una delle sue province e chiedono una "riunificazione" dei due lati dello Stretto. Taiwan si considera uno Stato sovrano con una propria valuta e sistemi politici e giudiziari autonomi, ma non mai dichiarato formalmente l'indipendenza. Nonostante il miglioramento delle relazioni tra l'isola e la terraferma nel corso degli ultimi 40 anni, Pechino ha continuato a minacciare di usare la forza per ripristinare la sua sovranita', se Taiwan proclama formalmente la sua sovranita' o in caso di intervento esterno. "L'indipendenza di Taiwan non arrivera' che a un punto morto", ha concluso Xi. "La Cina deve essere riunificata e lo sara'".