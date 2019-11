Colombia, scontri e saccheggi a Bogotà. Imposto il coprifuoco

Venti di rivolta in Colombia contro il governo del presidente Ivan Duque: giornata e notte di scontri e proteste nella capitale Bogotà. E nel sud-ovest del Paese, tre agenti sono stati uccisi e altri sette sono rimasti feriti in un attacco a una stazione di polizia di Santander de Quilichao. Lo ha riferito il presidente Duque, condannando "l'attentato terroristico". L'attacco è stato messo a segno nella seconda giornata di manifestazioni di piazza contro le politiche del governo, dopo che già giovedì tre persone erano rimaste uccise in scontri tra dimostranti e forze di sicurezza. Il ministro della Difesa Carlos Holmes Trujillo aveva riferito ieri anche di 98 arresti e di 122 civili e 151 membri delle forze dell'ordine rimasti feriti.