Colombia, 3° sciopero generale anti Duque. Cile, pensioni su dopo le rivolte

Colombia: terzo sciopero generale contro il presidente Duque

Migliaia di persone hanno manifestato nella capitale Bogotà e in altre città della Colombia nel terzo sciopero generale, in due settimane, contro il governo di Ivan Duque. Le proteste vanno avanti da 14 giorni consecutivi e i leader dei sindacati non hanno alcuna intenzione di allentare la pressione. Alcune strade sono state bloccate nella capitale e nella città nord-orientale di Cali, ma molte attività commerciali sono rimaste aperte. Circa 250 mila persone hanno preso parte alla prima manifestazione contro il governo di Duque il 21 novembre, quando lo sciopero generale iniziale ha portato il Paese a un punto morto. La ministra dell'Interno, Nancy Patricia Gutierrez, ha stimato in 40 mila le persone che hanno preso parte alle manifestazioni di mercoledì, ma per gli organizzatori il numero di partecipanti era molto più alto. Il Comitato dello sciopero nazionale colombiano - composto da sindacati, studenti e organizzazioni di insegnanti, gruppi indigeni e opposizione - per la prima volta ha incontrato direttamente i consulenti di Duque, ma non ha raggiunto alcun accordo. Un altro incontro è previsto per oggi. Il Comitato ha presentato a Duque un elenco di 13 richieste, tra cui il ritiro delle sue proposte di riforma fiscale e il pieno rispetto dell'accordo di pace del 2016 con i guerriglieri delle Farc. Tra questi c'è un appello a smantellare la temuta polizia antisommossa dell'Esmad, ampiamente criticata per la sua dura risposta ai manifestanti. Duque ha ceduto ad alcune delle richieste di riforma fiscale, annunciando la restituzione dell'Iva al 20% più povero della popolazione e agevolazioni per le aziende che assumono i giovani.

Cile: dopo proteste approvato aumento pensioni minime fino al 50%

​Il Senato cileno ha approvato all'unanimità un disegno di legge che comporterà un graduale aumento delle pensioni minime fino al 50%. Essendo già stato approvato dalla Camera il provvedimento diventerà presto legge. L'iniziativa fa parte dell'agenda sociale del governo del presidente Sebastian Pinera, dettata dalle proteste dei cittadini da quasi sette settimane e che hanno una delle loro principali critiche contro il modello pensionistico cileno privatizzato. L'accordo è stato il risultato dell'intesa raggiunta nel contesto della discussione sul bilancio tra maggioranza e opposizione. L'aumento delle pensioni percepite dalle persone più vulnerabili sarà applicato gradualmente già da questo mese e circa 1,6 milioni di persone ne beneficeranno. Il progetto approvato dai parlamentari cileni aumenta il valore della pensione di solidarietà di base (Pbs), che è concessa alle persone che non sono state in grado di accedere a una pensione; e aumenta la pensione massima con contributo di solidarietà (Pmas), che è quella sulla quale non è necessario che lo Stato fornisca un contributo supplementare. Il contributo di pensione di solidarietà (Phc), che costituisce un complemento per i pensionati che hanno contribuito al sistema pensionistico privatizzato ma che ricevono pensioni molto basse, aumenterà anche a seguito dell'aumento di Pbs e Pmas. Pertanto, nel dicembre di la minima aumenterà del 50% per i pensionati di 80 anni o più, il che equivale a 55.100 pesos (circa 65 euro) in più. In totale, passerà da 110.201 pesos (circa 125 dollari) a 165.302 pesos (circa 190 euro). Nel caso del Pmas, è stabilito che entro dicembre di quest'anno ci sarà un aumento del 50% per i pensionati di età pari o superiore a 80 anni e raggiungerà 488.000 pesos (circa 560 euro). La legge consente inoltre a coloro che percepiscono pensioni di invalidità o solidarietà di non perdere il beneficio se percepiscono anche un reddito da lavoro.