Colombia: tweet sbagliato,vice presidente annuncia la morte di Betancur

E' stato un clamoroso errore, a mezzo Twitter, della vice presidente della Colombia Martha Lucia Ramirez la notizia della morte dell'ex presidente colombiano Belisario Betancur, 95 anni, ricoverato in ospedale a Bogota'. L'annuncio della morte era venuto via Twitter, inducendo in errore a cascata gli organi di informazione che hanno rilanciato nel mondo la notizia del decesso. E sempre attraverso lo stesso social Martha Lucia Ramirez rettifica scrivendo "Mi dispiace di aver ricevuto le informazioni errate che ha portato alla mia nota di condoglianze .. Sono contenta che il presidente Belisario Betancourt (sic) e' ancora vivo". Nel primo tweet Martha Lucia Ramirez aveva scritto "Riposi in pace l'ex presidente Belisario Betancur. La sua vita, il suo lavoro, il suo amore per la Colombia, la sua insaziabile curiosita' intellettuale, la sua grandezza di uomo pubblico e la pensione, sono un esempio di cio' che dovrebbe essere". Messaggio rilanciato con vari mezzi e innescando quindi una prevedibile catena di reazioni alla notizia della morte di Betancur. La vice presidente ha anche spiegato di aver ricevuto informazioni sbagliate che hanno poi dato corso al suo annuncio di condoglianze e di aver cancellato il messaggio che le era arrivato mentre era impegnata in una riunione, aggiungendo quindi "tutti i colombiani e democratici di tutto il mondo siamo lieti di sapere che" l'ex presidente "e' vivo".. Intanto la struttura sanitaria Fondazione Santa Fe, dove l'ex presidente e' stato ricoverato, non si e' ancora pronunciata sulle condizioni di Betancur, che soffre di problemi renali.