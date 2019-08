Come ai tempi di Al Capone

Altro che Far West. Questo e' il Far East. A Filadelfia,che gli americani amano definire the city of brotherly love, la citta' dell'amore fraterno. Centinaia di colpi di pistola in pochi secondi. Sei poliziotti finiti in ospedale. Erano accorsi nella zona della sparatoria in seguito ad una informazione:vendono droga,qui c'e' tanta paura... Gli spacciatori muniti di armi da fuoco ultra moderne.

Quelle armi che mlioni di americani vorrebbero vedere eliminate,buttate nell'oceano,bruciate in un immensl falo'. Ma nessuno che gridi: eliminate gli spacciatori, le droghe mortali. In altra parte del giornale potrete leggere i dettagli di questa tragica giornata.che hanno gia' paragonato a quelle di Al Capone. Intanto la gente ha paura.. Una America che non cammina,si chiude in casa e...si arma. Altro che Far West. Questa e' una nazione che prima o poi sara' costretta ad affrontare una guerra civile.