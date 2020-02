Commercio estero, Ice punta sull'Africa: al via il Business Lab dedicato

L’Africa, con una popolazione di 1,2 miliardi abitanti che raddoppierà entro il 2050, è il mercato del futuro prossimo e merita più attenzione da parte delle piccole e medie imprese italiane che, per dimensioni aziendali, leadership tecnologica e know-how, possono giocare un ruolo importante soprattutto in alcuni settori chiave per il Made in Italy come agribusiness, costruzioni, moda ed energia.

Su queste basi nasce il nuovo progetto dell’Agenzia ICE denominato “Africa Business Lab”, un percorso di formazione ed accompagnamento "integrato" e gratuito dedicato alle PMI italiane che vogliono conoscere meglio le opportunità offerte dal continente africano, ma che non possiedono risorse e tempi sufficienti per muoversi in autonomia senza correre troppi rischi.

L’obiettivo generale del progetto è quello di proporre agli imprenditori italiani un nuovo percorso di alfabetizzazione che promuova un’immagine aggiornata del continente africano, lontana da vecchi stereotipi e al passo con gli attuali trend economici e sociali: incremento demografico, urbanizzazione in atto, accordi di integrazione regionale.