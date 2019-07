Commissione a Ursula von der Lynden? Ue, il belga Michel verso il Consiglio

La Popolare tedesca Ursula von der Lynden alla presidenza della Commissione, il liberale belga Charles Michel alla presidenza del Consiglio Ue. Sarebbe questo, si apprende a Bruxelles, lo schema su cui i leader stanno ragionando mentre ancora il Vertice Ue sulle nomine non e' iniziato. Il nome di von der Leyden e' stato proposto ieri sera dal presidente francese Emmanuel Macron alla Cancelliera tedesca Angela Merkel ed e' l'ipotesi al momento piu' quotata.



Lo schema prevederebbe tre vicepresidenze, tra i nomi che girano quelli di Frans Timmermans e Margrethe Vestager, mentre per il ruolo di alto rappresentante si parla del socialista slovacco Maros Sefcoviv e del socialista spagnolo Josep Borrell. Resterebbe il nome di Mafred Weber alla presidenza del Parlamento, anche se potrebbero sorgere problemi per il fatto che si tratta di un altro Ppe tedesco oltre a von der Leyden. Il pacchetto prevede la francese Christine Lagarde alla guida della Bce.