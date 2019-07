Commissione Ue,ecco le prossime tappe.Silvio spinge Giorgetti alla Concorrenza

Ue, Berlusconi: vedo con favore Giorgetti come commissario alla Concorrenza

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, vede con favore il nome del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti, quale commissario alla Concorrenza dell'Unione europea. Lo ha detto Berlusconi in uscita dall'aula del Parlamento europeo di Strasburgo, dove ha partecipato al voto sulla candidata presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Si tratta, ha osservato l'ex presidente del Consiglio, di "una responsabilita' importante": "Vedo con favore il nome dell'onorevole Giorgetti, che so essere persona non solo di grande preparazione, di grande esperienza e di notevole intelligenza, ma anche persona che ha il talento dell'amicizia e quindi sa farsi stimare ed apprezzare dagli altri, anche dagli eventuali concorrenti avversari", ha detto.

La Commissione Ue, ecco le prossime tappe Per i candidati gli esami al Parlamento inizieranno da settembre

Ecco le principali tappe del percorso per arrivare al completo rinnovo delle principali cariche nelle istituzioni europee. L'insediamento della nuova Commissione potrebbe pero' slittare anche all'inizio del 2020 nel caso in cui il Parlamento bocciasse uno o piu' candidati. * Entro le prossime settimane i governi dei Paesi che ancora mancano all'appello dovranno presentare i loro candidati per il posto di commissario europeo. * Prima di meta' settembre la presidente incaricata Ursula von der Leyen dovra' assegnare i portafogli ai singoli candidati. * Le audizioni dei candidati commissari da parte delle competenti commissioni dell'Europarlamento si svolgeranno a Bruxelles tra meta' settembre e meta' ottobre. * 21-23/10 - Voto del Parlamento Ue, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, sull'insieme dalla nuova Commissione. * 17/10 - Decisione del Consiglio europeo sul via libera alla nuova Commissione durante il vertice Ue d'autunno. * 31/10 - Termina il mandato della Commissione guidata da Jean-Claude Juncker ed anche quello dell'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini. * 1-4/11 - Si insedia la nuova Commissione europea * 30/11 - Termina il mandato del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. * 2/12 - Inizia il mandato, di due anni e mezzo, di Charles Michel, il nuovo presidente del Consiglio Europeo.