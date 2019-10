Conte, impegno con Pompeo: sugli F35 fedeli ai patti. Ma l'M5S..

F35, Ferrara (M5s): "Insostenibili, doveroso rinegoziare"

Il capogruppo M5s in commissione Esteri, Gianluca Ferrara esprime "stupore" nel leggere "le ricostruzioni giornalistiche riguardanti la presunta conferma del programma F-35 che il presidente Conte avrebbe dato a segretario di Stato Usa Pompeo". Stupore perché "il M5s ha sempre criticato questo programma militare. Un progetto insostenibile che molti Paesi, Usa compresi, hanno già tagliato. Una rinegoziazione è doverosa anche da parte dell'Italia. Confidiamo che il nostro premier farà la scelta giusta".

Conte, impegno con Pompeo: sugli F35 saremo fedeli ai patti

Non solo dazi e 5G, nella trattativa tra Italia e Stati Uniti entrano anche gli F35 e da Palazzo Chigi arriva l’impegno a rispettare gli accordi presi sull’acquisto dei 90 aerei da guerra, diventati materia di scontro politico soprattutto per la contrarietà del Movimento 5 Stelle. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui "dopo le pressioni cominciate nei mesi scorsi affinché il nostro Paese paghi i velivoli già consegnati, ma soprattutto sblocchi l’ordine per altri ventisette caccia scaduto il 30 settembre, è stato Giuseppe Conte a rassicurare il Segretario di Stato Mike Pompeo durante l’incontro della scorsa settimana. E durante la cena di giovedì organizzata a Villa Taverna con imprenditori e banchieri sarebbe stata confermata pubblicamente la «soddisfazione» degli americani".

Nel corso degli incontri bilaterali con il Segretario di Stato "è stato chiesto con insistenza di eliminare dalla lista dei prodotti che rischiano di subire una tassazione altissima quelli tipici come il parmigiano o l’olio d’oliva. Pompeo avrebbe fatto presente che anche l’Italia aveva impegni da onorare e il premier ha ribadito la volontà di mantenere l’impegno sugli F35", riporta il Corsera.