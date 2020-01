Esteri

Giovedì, 16 gennaio 2020 - 12:43:00 Conte in Algeria dopo Di Maio: cerca sponde per stabilizzare la Libia E' atterrato ad Algeri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per proseguire la serie di incontri diplomatici sulla crisi libica

GIUSEPPE CONTE (Lapresse) E' atterrato ad Algeri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per proseguire la serie di incontri diplomatici sulla crisi libica, a tre giorni dalla Conferenza di Berlino, e per portare avanti i rapporti bilaterali tra Italia e Algeria. Si tratta della prima visita di un capo di governo europeo dopo l'insediamento del governo Djerad, a pochi giorni dalla visita nel Paese del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Ad accogliere il premier Conte, lo stesso primo ministro della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelaziz Djerad. In mattinata, Conte sara' al palazzo del governo dove avra' un incontro con il primo ministro. Nel primo pomeriggio, invece, la delegazione italiana si spostera' alla Presidenza della Repubblica, e poi all'Ambasciata.