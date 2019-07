Una grande festa, ma ancora disordini per le strade delle città francesi dopo la vittoria in Coppa d'Africa dell'Algeria che dopo aver battuto la Nigeria domenica sera in semifinale approda in finale dove affronterà il Senegal. Il ministro dell'Interno Christophe Castaner ha annunciato che nella notte sono state fermate 282 persone nelle principali città francesi, da Parigi a Marsiglia e Lione, a causa dei disordini scoppiati nelle strade.