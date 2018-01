Corea del Nord, così l'esercito di Trump si prepara alla guerra a Kim

La guerra non è ancora scoppiata e il disgelo tra le due Coree grazie alle Olimpiadi invernali sembra aver spostato più in là il termine del conflitto. Ma l'ipotesi bellica resta sempre sul tavolo degli Stati Uniti di Donald Trump. Secondo alcune stime servirebbe l'impiego di oltre 700 mila soldati americani per risolvere la questione coreana. E il presidente Usa inizia a muovere le sue pedine.

Corea Nord: Usa schierano 3 tipi di bombardieri a Guam

Dopo la nave da guerra anfibia 'Wasp', gli Stati Uniti decidono di schierare 3 tipi diversi di bombardieri strategici nella base militare di Guam, nell'oceano Pacifico. Il comando dell'Us Pacific Air Force ha reso noto che 6 bombardieri B-52 - in grado di trasportare armi nucleari - e 300 uomini di personale supplementare sono stati assegnati alla base di Andersen, dove sono gia' presenti sei bombardieri strategici supersonici B-1 e tre bombardieri transonici B-2 a ridotta segnatura radar.

Dopo nave guerra anfibia arrivano i B-52, e 300 nuovi militari

Gli Stati Uniti hanno descritto la scelta come "un segno di responsabilita' verso i Paesi alleati dell'area". Quest'ultimo dislocamento di una cosi' vasta deterrenza militare e' visto dagli analisti come un segnale dimostrativo contro la presenza del programma missilistico e nucleare della Corea del Nord, e un avviso alla Cina, per la maggiore assertivita' nella regione. La scorsa domenica la nave anfibia 'Wasp', lunga 250 metri e con un dislocamento a pieno carico di oltre 40mila tonnellate - capace di imbarcare un equipaggio di 1.100 persone e fino a 1.600 marines, aveva raggiunto le coste sud occidentali del Giappone, nella prefettura di Nagasaki.