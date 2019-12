Corea del Nord, ennesimo test missilistico "molto importante"

Nord Corea: media, effettuato "altro test molto importante"

La Corea del Nord ha condotto un altro "test molto importante" nel suo sito di Sohae, per Pyongyang un sito per la messa in orbita di satelliti sulla costa Nord-Orientale, un'area dove sono stati spesso effettuati lanci di vettori a lungo raggio. Lo riferisce l'agenzia ufficiale Kcna, secondo la quale "il test è stato effettuato con successo al Sohae Satellite Launching Ground dalle 22:41 alle 22:48 il 13 dicembre". Nel comunicare la notizia, un portavoce della National Academy of Defence Science ha assicurato che i "successi della ricerca" consentiranno di "rafforzare ulteriormente il deterrente nucleare strategico" della Corea del Nord.