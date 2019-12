Corea del Nord, gli Usa bloccano discussione Onu su abuso diritti umani

NORDCOREA: CASA BIANCA BLOCCA DIBATTITO ONU SU ABUSI DIRITTI UMANI

La Casa Bianca ha bloccato i piani per un incontro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dedicato agli abusi dei diritti umani in Corea del Nord. Il dibattito era stato voluto dai membri europei del Consiglio, ivi compresi Germania e Regno Unito, che avevano tentato di far celebrare l'incontro domani.

Ma gli Stati Uniti non hanno appoggiato l'iniziativa, privando l'incontro dei nove voti minimi necessari per essere tenuto. La settimana scorsa, l'ambasciatore nordcoreano alle Nazioni Unite aveva messo in guardia contro la riunione, che sarebbe stata vista come "un'ulteriore grave provocazione" derivante dalla "politica ostile" di Washington.