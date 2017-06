Corea del Nord, gli Usa: "Ha testato un nuovo motore per missili"

NordCorea: fonte Usa, "ha testato un nuovo motore per missili"

La Corea del Nord ha testato un motore per missili che potenzialmente potrebbe essere collocato su un missile balistico intercontinentale e dunque in grado di raggiungere il territorio americano. Lo ha riferito una fonte americana, in ore in cui l'apprensione per il programma nucleare di Kim Jong-Un continua a crescere.

"E' stato testato un motore di missile", ha detto la fonte americana, che ha voluto mantenere l'anonimato e non ha offerto ulteriori dettagli. La notizia arriva il giorno dopo quello in cui il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, e' tornato ad esortare la Cina, l'unico alleato dell'isolato regime, a fare pressione su Pyongyang perche' interrompa il suo programma nucleare e di missili balistici.