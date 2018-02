Corea del Nord, Kim: "Noi una potenza militare globale"

La Corea del Nord è "una potenza militare di classe mondiale". L'ha affermato oggi il leader nordcoreano Kim Jong Un in un discorso in occasione della celebrazione dei 70 anni dalla fondazione dell'Esercito del popolo coreano, per la quale è stata organizzata una parata militare. Nelle immagini diffuse in differita dalla televisione di stato nordcoreana, il leader è vestito di nero con un cappotto e un cappello anch'esso nero. "Siamo diventati capaci - ha aggiunto - di dimostrare davanti al pianeta il nostro status di potenza militare di classe mondiale", ha detto Kim, facendo riferimento ai successi nei programmi missilistico e nucleare. La parata si è svolta alla vigilia dell'inizio delle Olimpiadi invernali, alle quali Pyongyang ha mandato alcuni atleti e artisti. Una delegazione di alto livello, di cui farà parte la sorella di Kim, Kim Yo Jong, è attesa per domani in Corea del Sud.

Kim a parata Pyongyang, sfila il missile Hwasong-15

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha promesso di "sostenere preparativi militari ad alto livello". E' uno dei messaggi nel discorso fatto a Pyongyang alla parata militare per i 70 anni della nascita delle forze armate. In base alle immagini non complete diffuse dalla Kctv, network statale, ha sfilato l'Hwasong-15, il missile intercontinentale (Icbm) testato due volte nel 2017. Kim non ha fatto riferimenti allo sviluppo dei piani nucleari, rivendicando lo status di "potenza militare globale" malgrado le "peggiori sanzioni".