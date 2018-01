Corea del Nord, riaperto il dialogo con Seul. Ma Trump minaccia Kim

Nord Corea: riapre canale con Seul, discutera' presenza Giochi

La Corea del Nord ha accettato la proposta del Sud e si e' impegnata a discutere la sua partecipazione alle prossime olimpiadi invernali in programma a PyeongChang dal 9 febbraio: lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap citando i media ufficiali di Pyongyang, secondo i quali il leader Kim Jong-un ha disposto il ripristino, in giornata, del canale diretto di comunicazione con Seul, che avvera' a Panmunjom, il villaggio di confine della tregua, alle 15:00 di Pyongyang, le 7:30 in Italia. Il canale era stato tagliato dalla Corea del Nord nel 2016.

L'annuncio arriva in risposta alla proposta della Corea del Sud di trattare la possibile partecipazione di Pyongyang alle Olimpiadi invernali in un incontro ad "alto livello" il 9 gennaio nel villaggio di confine. "Rispettando la volonta' del nostro leader, manterremo un contatto stretto e sincero", ha detto Ri Son-gwon, il capo dell'agenzia incaricata di gestire gli affari inter-coreani a Pyongyang, citato dall'agenzia sudcoreana Yonhap. Tuttavia, Ri non ha chiarito se la Corea del Nord accettera' l'incontro proposto per il 9 gennaio o se le conversazioni si limiteranno alla linea di contatto installata alla frontiera, che fino alla sua interruzione decisa dal 2016 da Pyongyang era l'unico canale di comunicazione tra i due Paesi.

Nord Corea: Trump a Kim, mio bottone nucleare piu' grosso del tuo

Forse inconsapevolmente, ma anche no, il presidente Usa Donald Trump ha appena risposto, apparentemente trascendendo nella volgarita', alla minaccia del dittatore nordcoreano Kim Jong-un di aver un "bottone nucleare" sulla sua scrivania pronto per essere usato. "Qualcuno tra il suo impoverito ed affamato regime vorrebbe informare per favore (Kim) che anche io ho un Bottone Nucleare, ma il mio e' molto piu' grande e piu' potente del suo e che il mio bottone funziona", ha cinguettato il presidente Usa.