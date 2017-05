Corea del Nord, riprese attività nel sito per test nucleari

Nuove immagini satellitari mostrano una ripresa delle attivita' al sito nucleare nord-coreano di Punggye-ri, dove il regime di Kim Jong-Un compie i suoi test atomici, anche se e' difficile interpretare lo stato attuale di preparazione di un eventuale sesto test nucleare di Pyongyang. Le riprese risalenti al 25 aprile scorso, diffuse dal gruppo di analisti 38 North, che monitora gli sviluppi del programma nucleare di Pyongyang, mostrano una presenza di personale nelle ali sud e nord del sito e lungo i punti di collegamento. Attivita' come il pompaggio dell'acqua vengono rilevati dalle immagini, anche se, ammettono gli esperti, dagli scatti e' difficile capire se un test sia imminente, se l'impianto sia in una fase di attesa, o se un eventuale test sia stato cancellato. Dalle immagini risulta ancora la presenza di personale impegnato in attivita' ricreative, come quella che potrebbe essere una partita di pallavolo, una possibilita' gia' emersa nelle scorse settimane, anche se di difficile conferma: non sono, invece, visibile, autoveicoli agli ingressi principali del sito nucleare. "La presenza di un grande numero di persone disperse lungo tutto l'impianto" assieme a quella che sembra una partita di pallavolo e' "inusuale e quasi certamente una componente di un complessivo raggiro nord-coreano e di un lavoro della propaganda" di Pyongyang, sostengono gli analisti di 38 North.