Corea del Sud: impeachment Park, chiesto arresto erede Samsung



La procura di Seul ha chiesto l'arresto dell'erede del gigante dell'elettronica Samsung nel quadro dell'inchiesta che ha portato alla destituzione della presidente sudcoreana, Park Geun-Hye. I procuratori che indagano nella clamorosa vicenda di corruzione hanno chiesto l'arresto di Lee Jae-Yong, figlio del potente presidente del conglomerato Samsung, Lee Kun-Hee. Se il tribunale dovesse decidere di procedere all'arresto del vicepresidente di Samsung Electronics, che la scorsa settimana e' stato interrogato per 22 ore, si tratterebbe del primo top manager a finire travolto dallo scandalo che ha gia' fatto cadere in disgrazia la presidente sudcoreana. All'origine dello scandalo c'e' un oscuro personaggio, Choi Soon-Sil, senza alcun incarico ufficiale, ma ribattezzata la 'Rasputin' sudcoreana, sotto inchiesta per aver utilizzato la sua relazione e amicizia con con la Park per estorcere denari alle grandi aziende sudcoreane. Pur di acquisirne i favori ed entrare nelle sue grazie, i grandi conglomerato sudcoreani avrebbero versato milioni di dollari a fondazioni private da lei create. Samsung, il maggior gruppo industriale del Paese, e' stato il piu' generoso: avrebbe donato 17 milioni di dollari, alle fondazioni della Choi, seguito da Hyundai, SK, LG e Lotte



Samsung: chiude a -2,14% con richiesta arresto Lee



Samsung Electronics ritorna ancora sull'ottovolante dopo le turbolenze delle batterie difettose del suo Galaxy Note 7: i titoli chiudono alla Borsa di Seul in calo del 2,14%, risalendo dai minimi intraday intorno al -3%, in scia alla richiesta di mandato di arresto per il vice presidente Lee Jae-yong, capo de facto del gruppo, deciso dalla procura ad hoc che indaga sullo scandalo che ha travolto la presidente della Repubblica Park Geun-hye e la confidente Choi Soon-sil. La corte di Seul si esprimera' mercoledi' sulla richiesta della procura.